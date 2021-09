Presidente da França, Macron recebe ovada em evento na cidade de Lyon; veja vídeo

Apesar do susto, ovo jogado por manifestante não quebrou em Macron; homem, que gritou ‘Viva a Revolução’ na hora do ataque, foi detido

PNA Hoboctn/Reprodução de vídeo Macron foi alvo de novo ataque em evento público



O presidente da França, Emmanuel Macron, foi atingido por um ovo nesta segunda-feira, 27, durante visita que realizava ao Salão Internacional da Restauração e do Turismo, na cidade de Lyon. Em um vídeo que mostra o momento exato do ataque é possível ver o chefe de estado andando no meio da multidão e sendo atingido pelo ovo, que não quebrou. O responsável pela agressão grita “Viva a Revolução” e é detido em seguida. Macron foi protegido pela equipe de segurança e pediu para conversar com o homem que o acertou. “Se ele tem algo para me dizer, que venha”, disse o presidente francês, que afirmou que conversaria com o jovem, ainda não identificado. Esta é a segunda vez na qual o presidente é atacado ao andar em multidões em menos de três meses.

E o Macron não cansa de passar vergonha. pic.twitter.com/XoVCg62cSa — Luciano Giuseppe (@LucianoGiusepp4) September 27, 2021

Em 8 de julho, ele estava em Tain-L’Hermitage quando foi estapeado no rosto por um cidadão. O homem que o agrediu fisicamente foi condenado a quatro meses de prisão. Macron tem uma agenda apertada antes das eleições presidenciais do país, marcadas para abril. Apesar de ser recebido de forma calorosa em alguns locais, os eventos que contam com a presença do presidente costumam ser marcados por protestos de pessoas anti-vacinas que são contra as medidas instauradas pelo governo no país, como o passe sanitário que proíbe que pessoas sem imunização frequentem alguns espaços. Até o momento, mesmo com a livre distribuição de vacinas para toda a população, a França tem apenas 65,5% dos cidadãos imunizados.