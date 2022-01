Presidente da Indonésia quer substituir Jacarta por ‘Nusantara’ como nova capital

Joko Widodo alega que a atual sede está muito propensa a alagamentos, engarrafamentos e terremotos

Willy Kurniawan/Reuters Jacarta tem 10 milhões de habitantes e uma propensão grande a 'afundar'



A Indonésia deve ter uma nova capital em breve. Nesta terça-feira, 18, o presidente Joko Widodo anunciou a nomeação de ‘Nusantara’ (em tradução livre ‘Arquipélago’) como nova sede do governo, e espera a aprovação do Parlamento para transferir a capital de Jacarta para o local remoto na ilha de Bornéu. Segundo o político, a transferência se faz necessária porque Jacarta está muito propensa a inundações, engarrafamentos e terremotos. Desde 2019 Joko tenta fazer a mudança, primeiro anunciando Bornéu como nova capital, mas o projeto ficou suspenso por conta da pandemia. Em ‘Nusantara’, o governo já possui cerca de 180 mil hectares de terra, mesmo a região sendo remota. “A nova capital tem uma função central e é um símbolo da identidade da nação, bem como um novo centro de gravidade econômica”, disse o ministro do Planejamento do Desenvolvimento Nacional, Suharso Monoarfa, ao Parlamento. O custo da mudança será menos de US$ 33 bilhões (R$ 183 bilhões, na cotação atual) com o Estado financiando 19% deste valor. O restante virá de parcerias público-privadas e investimentos privados.