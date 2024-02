Presidente do Chile lamenta morte de Piñera: ‘Foi um democrata desde a primeira hora’

Gabriel Boric prestou condolências aos familiares do chileno e disse que um funeral de estado será realizado para sua despedida

Reprodução/Twitter/@presidencia_cl Gabriel Boric fala sobre a morte de Sebastián Piñera



O presidente do Chile, Gabriel Boric, lamentou a morte do ex-líder Sebastián Piñera, e informou que será realizado um funeral de estado para a despedida. “Piñera contribuiu com grandes acordos pelo bem da pátria. Foi um democrata desde a primeira hora e buscou genuinamente o que ele queria e era o melhor para o país”, disse em um comunicado compartilhado nas redes sociais. Boric lembrou alguns feitos realizados pelo ex-líder, como a reconstrução do país após o terremoto de 2010 e no resgate dos balhadores que ficaram presos na mina São José. “Minhas condolências a família, as pessoas próximas e, em especial, um abraço fraterno a esposa e filhos e todos os chilenos chilenas que recebem essa notícia”, disse. Boric decretou luto de três dias para honrar a memória de Piñera e disse que um funeral de estado será realizado para a despedida do ex-mandatário.

