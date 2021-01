Presidente do Irã afirma que futuro de acordo nuclear ‘está com os EUA’

Hassan Rouhani expressou alegria pelo fim do mandato de Donald Trump, que em 2018 retirou os Estados Unidos do pacto e impôs duras sanções ao país islâmico

EFE Presidente iraniano Hassan Rouhani falou sobre o acordo nuclear



O presidente do Irã, Hassan Rouhani, afirmou nesta quarta-feira, 20, que o futuro do acordo nuclear estão nas mãos do novo governo dos Estados Unidos, presidido por Joe Biden, e comemorou o fim do mandato do “tirano” Donald Trump. “A bola agora está com os EUA. Se cumprirem seus compromissos (do acordo nuclear), nós também cumpriremos”, comentou Rouhani durante reunião do gabinete de governo, na qual pediu para que Biden volte “à legalidade”. O mandatário também destacou que “Trump está morto e sua vida política acabou, mas o acordo nuclear sobreviveu”. No discurso, Rouhani disse que “agora falta o 5+1 (EUA, França, Reino Unido, China, Rússia e Alemanha) cumprir suas obrigações”.

Rouhani expressou alegria pelo fim do mandato de Trump, que em 2018 retirou os EUA do acordo nuclear e impôs duras sanções ao país islâmico. Um ano depois, o Irã começou a descumprir as obrigações para pressionar os demais signatários a combaterem as sanções americanas para que o governo iraniano possa se beneficiar dos incentivos econômicos do pacto. “Hoje acaba para sempre o mandato sombrio de Trump, um exemplo da queda dos opressores”, comentou Rohani. Na visão de Rouhani, que classificou Trump como “tirano e terrorista estúpido”, as políticas internacionais e internas adotadas pelo republicano foram “inadequadas e autoritárias”. “O legado de Trump para seu país foi criar uma sociedade bipolar”, argumentou, motivo pelo qual, segundo Rouhani, “Washington se tornou um quartel militar” durante a posse de Biden.

*C0m informações da EFE