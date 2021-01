Presidente do México anuncia que está com Covid-19

Andrés Manuel López Obrador afirma que está com sintomas leves e que já iniciou o tratamento; nesta segunda, se reunirá virtualmente com Vladimir Putin para tratar da aquisição da vacina Sputnik V

Presidência do México/EFE Anúncio foi feito pelo Twitter, na noite deste domingo, 24



O presidente do México Andrés Manuel López Obrador anunciou, na noite deste domingo, 24, que está com Covid-19. Em seu perfil no Twitter, López Obrador afirmou que está com sintomas leves e que já iniciou o tratamento médico. “Lamento informar que estou infectado com COVID-19. Os sintomas são leves, mas já estou em tratamento médico. Como sempre, estou otimista. Todos nós iremos seguir em frente”, disse em seu perfil no Twitter.

Segundo o presidente mexicano, durante seu período de isolamento, ele será representado pela secretária de governo, Olga Sánchez Cordero. López Obrador também anunciou que se reunirá virtualmente com Vladimir Putin, presidente da Rússia, para tratar sobre o envio da vacina Sputnik V para o México. “Estarei ciente dos assuntos públicos do Palácio Nacional. Por exemplo, amanhã atenderei uma ligação com o presidente Vladimir Putin porque, independentemente das relações de amizade, existe a possibilidade de que nos enviem a vacina Sputnik V”, acrescentou.