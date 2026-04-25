Presidente do México presta solidariedade a Trump após ataque: ‘Violência nunca deve ser o caminho’

Presidente dos Estados Unidos participava de um jantar feito com jornalistas e correspondentes e planejava discursar por 40 minutos no evento que contava com mais de 400 jornalistas

EFE/Sáshenka Gutiérrez Claudia Sheinbaum, presidente do México



A presidente do México, Claudia Sheinbaum, se pronunciou neste sábado sobre o ataque a tiros no jantar de correspondentes e afirmou, em uma mensagem na rede social X, que “a violência nunca deve ser o caminho”. “Que bom que o presidente Trump e sua esposa estejam bem, após os acontecimentos recentes. Enviamos nosso respeito. A violência nunca deve ser o caminho”, escreveu Sheinbaum.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado de um jantar para a imprensa em Washington, na noite deste sábado (25), após ataque a tiros. Segundo o Serviço Secreto dos EUA, um suspeito foi detido. O evento é anual e acontece no Hotel Washington Hilton, onde o jantar é feito para os jornalistas correspondentes da Casa Branca. Era a primeira vez que Trump participava do encontro como presidente dos EUA.

Segundo apurou a Jovem Pan, Donald Trump planejava discursar por 40 minutos no evento que contava com mais de 400 jornalistas.

A Associação de Correspondentes da Casa Branca (WHCA) é a organizadora desse grande encontro político-midiático. Desde seu retorno ao poder, o presidente americano ataca sem descanso a imprensa, verbalmente e nos tribunais, enquanto a influência de seus aliados sobre o panorama midiático se expande, como na compra da Warner Bros Discovery (WBD) por sua concorrente Paramount Skydance, controlada pela família Ellison, aliada de Trump.

O magnata, ao contrário de todos os seus predecessores desde a década de 1920, sempre havia desprezado o evento na condição de presidente. Esse jantar, ao qual comparecem centenas de jornalistas e executivos de imprensa com seus convidados do mundo político e econômico, é realizado todos os anos no fim de abril. Ele arrecada fundos para bolsas de estudo e prêmios.