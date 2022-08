Primeira-ministra da Finlândia aparece rebolando em vídeo e tem reputação abalada

Sann Marin estava em uma festa com os amigos e afirma que só fez coisas ‘perfeitamente legais’ e alega que nunca esteve ‘em situação de usar drogas’

Reprodução/Youtube/ The Telegraph

A primeira-ministra da Finlândia, Sann Marin, não está tendo dias fáceis. Após vídeos em que ela aparece cantando, dançando e descendo até o chão com um grupo de amigos, incluindo algumas celebridades finlandesas, vazarem nas redes sociais, ela está tendo que lidar com uma crise de imagem, já que líderes de partidos da oposição criticaram fortemente a atitude da premiê. Chegaram até a exigir que ela fizesse um exame toxicológico, entretanto, Marin, que tem 36 anos, afirmou que não utilizou drogas, apenas bebeu e curtiu a festa. De acordo com BBC, Marin declarou: “Dancei, cantei e curti a festa, coisas perfeitamente legais”, disse, acrescentando que “nunca estive em uma situação de usar drogas ou em que eu tenha visto pessoas usando drogas”, afirmou. Marin foi eleita semana passada pelo site de notícias alemão como a primeira-ministra mais descolada. Ela também foi a pessoa mais jovem a assumir esse cargo e nunca escondeu que gosta de festa. No ano passado, ela precisou se desculpa publicamente por ir para balda após ter contato próximo com alguém que estava com Covid-19. Mesmo diante das críticas, Marin afirmou que vai “continuar a ser a mesma pessoa que foi até agora” e “espera que isso seja aceito”. A premiê está no poder desde dezembro de 2019 e permanece tendo apoio do seu partido, o que é suficiente para mantê-la no cargo.