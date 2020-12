Primeiras doses de vacina da Pfizer serão aplicadas ‘em menos de 24 horas’, diz Trump

De acordo com o republicano, idosos e profissionais de saúde serão os primeiros imunizados

EFE/EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL Segundo Trump, o rápido início da vacinação será possível por uma parceria com a FedEx e a UPS



O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que as primeiras doses da vacina da Pfizer serão aplicadas nos Estados Unidos em “em menos de 24 horas”. A confirmação, feita por vídeo publicado nas redes sociais, acontece um após a aprovação da FDA (Food and Drug Administration) para o uso emergencial do imunizante contra a Covid-19 em território americano. Segundo Trump, o rápido início da vacinação será possível por uma parceria com a FedEx e a UPS. “Já começamos a enviar a vacina para todos os estados e códigos postais do país”, disse. De acordo com o republicano, idosos, profissionais de saúde e socorristas serão os primeiros vacinados. A decisão busca uma reduzir “rapidamente e drasticamente as mortes e hospitalizações”.

A decisão pela aprovação emergencial da vacina aconteceu nesta sexta-feira, 11, após pressão do chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, ao comissário da agência de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos (FDA), Stephen Hahn. Segundo jornal The Washington Post, Meadows disse que Hahn deveria renunciar se o órgão não autorizasse o imunizante. Agora, após a aprovação, a expectativa é que 20 milhões de norte-americanos sejam vacinados até o final do ano. A imunização contra o coronavírus acontecerá em duas doses, aplicadas no intervalo de três semanas.