Primeiro caso de variante brasileira do coronavírus na Flórida é reportada

Justin Lane/EFE Flórida também concentra maior parte dos casos da variante britânica do coronavírus



O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) confirmou nesta sexta-feira, 19, o primeiro caso da variante brasileira do coronavírus na Flórida, estado norte-americano que já soma mais que 30 mil mortes por Covid-19. Segundo os últimos dados do CDC, cinco casos da variante descoberta no Amazonas, batizada como P.1, foram detectados até agora nos Estados Unidos: dois em Minnesota, um em Maryland, um em Oklahoma e um na Flórida. A Flórida segue sendo o estado com mais infecções da variante britânica do coronavírus, com 433 dos 1.523 casos confirmados da mutação B.1.1.7 no país. Segundo o Departamento de Saúde local, 218 pessoas morreram nas últimas 24 horas, enquanto foram confirmados 6.683 novos casos da doença, incluindo infectados pelo Sars-Cov-2 e suas variantes.

*Com informações da EFE