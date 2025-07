Primeiro-ministro da Índia exalta parceria com o Brasil: ‘Pilar de estabilidade e equilíbrio global’

Em encontro com Lula no Palácio da Alvorada nesta terça-feira (8), Narendra Modi destaca acordos estratégicos nas áreas de defesa, energia limpa e inovação tecnológica

Ricardo Stuckert / PR Modi agradeceu a Lula pela condecoração e exaltou o papel do presidente brasileiro no fortalecimento dos laços entre as nações



O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, afirmou nesta terça-feira (8) que a parceria com o Brasil é um “pilar de estabilidade e equilíbrio” em um cenário internacional marcado por conflitos e incertezas. A declaração foi feita durante visita oficial ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio da Alvorada, em Brasília.

O encontro, que ocorre logo após a cúpula do Brics no Rio de Janeiro, marcou o fortalecimento das relações entre os dois países, com a assinatura de acordos estratégicos que vão nortear a cooperação bilateral pelos próximos dez anos. Modi também foi condecorado com a Ordem Nacional do Mérito, a mais alta honraria concedida pelo governo brasileiro.

Acordos e áreas prioritárias

Lula e Modi firmaram compromissos em setores considerados estratégicos, como defesa e segurança, transição energética, transformação digital, segurança alimentar e parcerias industriais nas áreas de petróleo, gás, farmacêutica e minerais críticos. “Vamos continuar o esforço para aumentar a cooperação em defesa, inteligência artificial e computação. Isso mostra que nossas visões estão alinhadas”, afirmou Modi. O premiê indiano também estabeleceu como meta elevar o comércio bilateral para US$ 20 bilhões nos próximos anos.

Homenagem e reconhecimento

Durante o encontro, Modi agradeceu a Lula pela condecoração e exaltou o papel do presidente brasileiro no fortalecimento dos laços entre as nações. “Hoje, o presidente Lula me honra com o prêmio nacional mais alto do Brasil. Isso é um momento de grande orgulho, não só para mim, mas para 1,4 bilhão de cidadãos indianos”, disse. “Meu amigo Lula é o arquiteto-chefe da parceria entre Brasil e Índia. Cada reunião com ele me enche de energia para trabalhar pela prosperidade dos nossos povos”, completou.

Visão global e combate ao terrorismo

Em sua fala, o primeiro-ministro destacou o papel que Brasil e Índia podem desempenhar no cenário internacional e reforçou o compromisso com o diálogo e a diplomacia em tempos de instabilidade. “Nossa cooperação é relevante não só para o Sul Global, mas para toda a humanidade. Quando o mundo passa por uma fase de conflitos, essa parceria é um pilar de estabilidade e de equilíbrio”, declarou.

Modi também fez questão de posicionar-se com firmeza contra o extremismo: “Acreditamos firmemente que não há espaço para dois pesos e duas medidas no combate ao terrorismo. Somos contra o terrorismo e contra aqueles que o apoiam”. O encontro reforça o alinhamento político e econômico entre Brasil e Índia, países com grande relevância nos fóruns internacionais, e sinaliza uma nova etapa de cooperação estratégica em temas-chave para o desenvolvimento sustentável e a segurança global.