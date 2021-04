Príncipe Harry e Meghan Markle se pronunciam sobre morte de Príncipe Philip

Tabloides britânicos especulam se o casal comparecerá ao funeral do avô de Harry, que deve acontecer com a presença de poucos convidados devido à Covid-19

Divulgação Palácio de Buckingham O Príncipe Philip faleceu aos 99 anos na manhã desta sexta-feira, 9, no Castelo de Windsor



O Príncipe Harry e Meghan Markle reagiram a notícia da morte do Príncipe Philip nesta sexta-feira, 9, ao publicar uma mensagem no site da Archewell, sua organização de caridade. Situado em um fundo escuro de tela inteira, o texto diz: “Em amorosa memória de Sua Alteza Real, o Duque de Edimburgo, 1921-2021. Obrigado pelo seu serviço… Sua falta será muito sentida”. Os tabloides britânicos especulam que o falecimento do marido da Rainha Elizabeth II pode fazer com que o casal retorne ao Reino Unido pela primeira vez desde o seu rompimento com a família real em março de 2020. Uma fonte próxima à realeza britânica disse ao jornal Daily Mail que o Príncipe Harry fará o possível para se despedir do seu avô e estar com os seus parentes nesse momento difícil. Já a atriz Meghan Markle não participaria da viagem por estar grávida.

O corpo do Príncipe Philip será velado e enterrado nos próximos dias na Capela de São Jorge, dentro do complexo do Castelo de Windsor, onde o Príncipe Harry e Meghan Markle se casaram em maio de 2018. Atualmente, as medidas de restrição para conter o avanço da Covid-19 proíbem a realização de funerais com mais de 30 pessoas, de forma que a família real britânica provavelmente selecionará os membros que poderão participar da cerimônia presencialmente. A ida do Príncipe Harry à Inglaterra também representaria a primeira vez em que ele se encontra com a sua família desde a polêmica entrevista com a apresentadora Oprah Winfrey, em que ele e a esposa revelaram ter ouvido comentários racistas antes do nascimento do seu filho primogênito Archie.