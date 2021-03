Príncipe Philip passa por cirurgia cardíaca após 2 semanas internado

O Palácio de Buckingham afirma que, apesar do procedimento ter sido bem-sucedido, o marido da rainha Elizabeth II continuará hospitalizado pelos próximos dias

EFE/EPA/NEIL HALL O príncipe Philip, de 99 anos de idade, havia sido transferido de hospital de ambulância na segunda-feira, 1



O Palácio de Buckingham confirmou que nesta quarta-feira, 4, o príncipe Philip foi submetido a um procedimento médico para tratar uma doença cardíaca pré-existente. Apesar da cirurgia ter sido “bem-sucedida”, ele continuará internado por “vários dias” no Hospital St Bartholomew, em Londres, para “tratamento, descanso e recuperação”. O marinho da rainha Elizabeth II foi internado no dia 16 de fevereiro no Hospital King Edward VII após passar mal no Castelo de Windsor, onde ele vinha passando a quarentena. Na última segunda-feira, 1, ele foi transferido de ambulância.

Nesta quarta-feira, 3, Camila, a duquesa da Cornualha, afirmou que o príncipe Philip está “melhorando ligeiramente”, embora a família real mantenha “os dedos cruzados”. Prestes a completar 100 anos de idade, o duque de Edimburgo precisou de atenção médica inúmeras vezes nos últimos anos, incluindo uma operação coronariana de emergência em 2011 para desbloquear uma de suas artérias.

*Com informações da EFE