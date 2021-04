Príncipe William presta homenagem ao avô, Philip: ‘Homem extraordinário’

O Príncipe William mencionou a relação do seu avô com a sua esposa, Kate Middleton, e seus filhos

O Palácio de Kensington publicou nesta segunda-feira, 12, uma homenagem escrita pelo Príncipe William ao seu avô, o Príncipe Philip, que faleceu na última sexta-feira, 9, aos 99 anos de idade. “O século de vida do meu avô foi definido pelo serviço – a esse país e à Commonwealth, à sua esposa e Rainha, e à nossa família. Sinto-me sortudo sortudo por não ter apenas o seu exemplo para me guiar, mas também a sua presença duradoura na minha própria vida adulta – tanto nos momentos bons como nos dias mais difíceis. Sempre serei grato por minha esposa ter tido tantos anos para conhecer meu avô e pela gentileza que ele demonstrou com ela. Nunca vou dar por garantidas as memórias especiais que meus filhos sempre terão do seu bisavô vindo buscá-los em sua carruagem e vendo por si mesmos seu contagiante senso de aventura, bem como seu malicioso senso de humor! O meu avô foi um homem extraordinário e parte de uma geração extraordinária. Catherine e eu continuaremos a fazer o que ele gostaria e apoiaremos a Rainha nos próximos anos. Eu sentirei falta do meu avô, mas sei que ele gostaria que nós continuássemos com o trabalho”, diz a mensagem publicada nas redes sociais do Palácio de Kesington. Junto com o comunicado foi compartilhada uma foto do primogênito dos duques de Cambridge, o príncipe George, com o seu bisavô Phillip em uma carruagem.

"My grandfather was an extraordinary man and part of an extraordinary generation."

