Professores de Stanford ganham Nobel de Economia por teorias envolvendo leilões

Norte-americanos Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson dividirão prêmio de 10 milhões de coroas suecas por teorias envolvendo área de leilões

Universidade de Stanford / Reprodução / Twitter Paul Milgrom e Robert Wilson, vencedores do Nobel de Economia



O Prêmio Nobel de Economia premiou na manhã desta segunda-feira, 12, os norte-americanos Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson pelos trabalhos desenvolvidos por eles no setor de leilões.Paul R. Milgrom é formado pela Universidade de Stanford e é professor na mesma instituição de ensino. Robert B. Wilson, por sua vez, é formado pela universidade de Harvard, mas também dá aulas em Stanford. Ambos dividirão um prêmio de 10 milhões de coroas suecas, equivalente a R$ 6,3 milhões.

“A descoberta deles beneficiou vendedores, compradores e pagadores de impostos ao redor do mundo”, afirmou nota da premiação. Segundo o Prêmio Nobel, as ideias criadas pela dupla ajudaram a reformular o serviço de leilões, principalmente voltados para aqueles ítens que são mais difíceis de vender do que os tradicionais, como frequências de rádio e quantidade de minerais em uma região específica a ser leiloada. O formato de leilões estudado pelos dois norte-americanos foi usado pela primeira vez no ano de 1994 e, desde então, é repassado para outros países.

“Milgrom e Wilson são internacionalmente conhecidos pelas pesquisas deles e pelo ensino na área de design de marketing, precificação, negociação e outros tópicos a respeito de organização industrial e informação econômica. Os leilões planejados por eles já causaram mais de US$ 100 bilhões em investimentos”, afirmou a universidade de Stanford em publicação de parabenização aos docentes nas redes sociais.