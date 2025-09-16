Promotores do caso Charlie Kirk pedem pena de morte para Tyler Robinson

Estudante de 22 anos é acusado pelos crimes de homicídio, lesão corporal gravíssima, obstrução da Justiça, coação no curso do processo e agressão violenta cometida na presença de uma criança

Patrick T. Fallon/AFP Nesta semana, a Casa Branca declarou que perseguirá um suposto 'movimento terrorista doméstico'



Tyler Robinson, acusado pelo assassinato do ativista Charlie Kirk, foi acusado nesta terça-feira (16) de homicídio qualificado. Promotores do caso pedem pena de morte, caso ele seja condenado. O estudante de 22 anos também é acusado pelos crimes de lesão corporal gravíssima, obstrução da Justiça, coação no curso do processo e agressão violenta cometida na presença de uma criança.

O procurador de Utah, Jeffrey Gray, afirmou que tomou a decisão de pedir a pena de morte “com base apenas nas evidências disponíveis, nas circunstâncias e na natureza do crime.

Tyler Robinson teria matado Kirk na semana passada, durante um evento em uma universidade em Utah. Ele foi detido na quinta-feira (11) após uma perseguição de 33 horas. As autoridades disseram que o suspeito usou um fuzil para matar o ativista com um tiro no pescoço, a partir de um terraço.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Nesta semana, a Casa Branca declarou que perseguirá um suposto “movimento terrorista doméstico” de esquerda após o assassinato do influenciador, o que despertou preocupações de que isso possa ser usado para silenciar opositores políticos.