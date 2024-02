Protesto contra ‘lei ônibus’ na Argentina é marcado por confronto entre polícia e manifestantes

Manifestação permaneceu pacífica até às 17h30, contudo, depois que algumas pessoas invadiram o asfalto e bloquearam o tráfego de veículos, policiais precisaram agir com forte contenção

Luis ROBAYO / AFP Policiais fazem guarda enquanto pessoas protestam contra a 'lei ônibus' nesta quarta-feira, 31, nos arredores do Congresso argentino



Manifestantes nos arredores do Congresso da Argentina nesta quarta-feira, 31, entraram em confronto com policiais durante os protestos contra a “lei ônibus”, um dos principais projetos do governo de Javier Milei. Números oficiais ainda não foram divulgados sobre o total de feridos no confronto em Buenos Aires, mas muitas pessoas foram afetadas pelo uso de gases de efeito moral. A manifestação permaneceu pacífica até às 17h30, contudo, depois que algumas pessoas invadiram o asfalto e bloquearam o tráfego de veículos – o que é proibido pelo Ministério da Segurança -, as forças federais pressionaram com um forte contenção.

Uma linha dupla de policiais, que chegaram a avançar em veículos, conteve os manifestantes na calçada em frente à sede parlamentar. No entanto, as milhares de pessoas que se aglomeraram na praça ao cair da tarde em Buenos Aires ampliaram a atuação do protesto e também tentaram bloquear o tráfego. Centenas de agentes, incluindo a Polícia Federal, foram mobilizados para conter os manifestantes, que, apesar disso, conseguiram fechar várias pistas no cruzamento entre a avenida Callao, que começa exatamente na Praça do Congresso, e a avenida Rivadavia, no coração da capital argentina. Deputados de esquerda deixaram a sala onde ocorria o debate sobre a Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos, a lei ônibus, em solidariedade aos manifestantes.

*Com informações da EFE