Província no Canadá declara estado de emergência por protestos contra medidas de combate à Covid-19

Caminhoneiros protestam em Ontário contra o passaporte da vacina; primeiro-ministro disse que é ilegal e punível bloquear e impedir o movimento de mercadorias

Geoff Robins/AFP Manifestantes bloqueiam vias públicas no Canadá



O primeiro-ministro do Ontário, epicentro dos protestos contra as medidas sanitárias de combate à Covid-19 no Canadá, declarou nesta sexta-feira, 11, estado de emergência devido às manifestações que ocorrem há duas semanas na província.”Convocarei uma reunião com outras autoridades legais para decretar urgentemente ordens que deixarão claro que é ilegal e punível bloquear e impedir o movimento de mercadorias, pessoas e serviços ao longo de uma infraestrutura importante”, afirmou Doug Ford em coletiva de imprensa. “Tomaremos todas as medidas necessárias para garantir que a fronteira seja reaberta. E aos moradores sitiados de Ottawa, digo que garantiremos que possam retornar à vida normal o mais rápido possível”, completou. Os caminhoneiros se reúnem há semanas em cidades do Canadá e pedem o fim das restrições contra a Covid-19, principalmente a exigência do passaporte vacinal para entrar no país. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, classificou as manifestações como ilegais, “inaceitáveis” e disse que os atos impactam negativamente a economia local. “Temos que fazer tudo para que terminem”, afirmou.

*Com informações da AFP