Putin classifica relação entre Rússia e EUA como insatisfatória

Em reunião com membros do Ministério das Relações Exteriores, presidente afirmou que as duas partes tentam dialogar; encontro entre países pode pode ocorrer em 2022

EFE/EPA/DENIS BALIBOUSE / POOL Reunião entre líderes mundiais pode ser realizada em 2022



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, admitiu em reunião com membros do Ministério das Relações Exteriores do país nesta quinta-feira, 18, que há frieza atual na relação do país com os Estados Unidos. Ele voltou a afirmar, porém, que está aberto ao diálogo. “Estas relações, para dizer suavemente, estão em um estado insatisfatório”, afirmou o chefe de governo russo. Putin destacou que, na reunião que teve com Biden, em junho, em Genebra, na Suíça, o norte-americano “abriu algumas oportunidades para o diálogo e o alinhamento gradual e ao fortalecimento das relações”. “É importante que as duas partes desenvolvam de maneira consistente os acordos alcançados”, garantiu o presidente da Rússia. “Algo já está sendo feito e é preciso admitir isso. Foi iniciado um trabalho conjunto sobre os problemas da estabilidade estratégica e segurança da informação”, completou.

Sobre a eliminação dos obstáculos ao trabalho das respectivas embaixadas e consulados, Putin admitiu que não existem progressos concretos a serem relatados. “Nossa propriedade foi confiscada nos Estados Unidos, em violação de todas as normas e regras internacionais”, afirmou o presidente russo. As declarações de Putin foram dadas em momento no qual Washington e Moscou estão preparando novos contatos entre os dois presidentes, embora não haja qualquer programação ou data já ventilada. Nesta quarta, o chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, e o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, conversaram por telefone, como parte do diálogo por um novo encontro entre Putin e Biden. Segundo o jornal russo “Kommersant”, os dois líderes poderão manter uma conversa virtual por telefone, e um encontro presencial aconteceria em 2022.

*Com informações da EFE