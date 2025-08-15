Trump e Putin descrevem negociações no Alasca como ‘construtivas’ e ‘mutuamente respeitosas’

Encontro entre os presidentes dos EUA e da Rússia começou por volta das 16h30 e terminou depois de cerca de 3 horas sem acordo sobre cessar-fogo na Ucrânia

Andrew Harnik/Getty Images/AFP "Esperamos que o entendimento alcançado abra o caminho para trazer paz à Ucrânia", declarou Putin



Os presidentes de Estados Unidos e Rússia, Donald Trump e Vladimir Putin, concluíram nesta sexta-feira uma esperada reunião de cerca de quatro horas no Alasca com uma breve entrevista coletiva conjunta na qual não anunciaram nenhum acordo sobre cessar-fogo na Ucrânia. “Nossas negociações se desenvolveram em um ambiente construtivo e mutuamente respeitoso. Foram muito abrangentes e úteis”, declarou Putin a jornalistas. “Esperamos que o entendimento alcançado abra o caminho para trazer paz à Ucrânia”, declarou Putin em uma coletiva de imprensa conjunta com Trump que foi encerrada sem que as perguntas dos jornalistas fossem respondidas. Russo também espera que “Kiev e as capitais europeias percebam tudo isso de forma construtiva e não criem obstáculos nem tentem interromper o progresso emergente por meio de provocações ou intrigas nos bastidores”. Apoiou também a concessão de garantias de segurança para a Ucrânia. “Concordo com o presidente Trump. Ele disse hoje que, sem dúvida, a segurança da Ucrânia também deve ser garantida. Estamos dispostos a trabalhar nisso”.

Trump também disse que a reunião foi muito produtiva.”Tivemos uma reunião extremamente produtiva e concordamos em muitos pontos. Restam muito poucos” pendentes, indicou Trump, em entrevista coletiva com Putin. “Ainda não chegamos lá, mas temos boas chances. “O encontro acabou sem acordo, como declarou o presidente americano. ‘Concordamos em muitos, muitos pontos… Não há acordo até que haja um acordo. Ligarei para a OTAN… Claro que ligarei para o Presidente Zelensky e lhe contarei sobre a reunião de hoje… Realmente fizemos um grande progresso. Ao fim da coletiva, que acabou sem perguntas, Putin brincou com Trump e disse para se encontrarem em Moscou da próxima vez.

*Com informações da AFP e EFE

Publicado por Fernando Dias

*Em atualização