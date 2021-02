Quadro de Van Gogh que não é exibido há um século irá a leilão

Avaliada entre 5 milhões e 8 milhões de euros, a obra “Cena de Rua em Montmartre” é de 1887, período que o pintor holandês passou em Paris

Christian Hartmann/Reuters Desde 1920, a pintura pertence à coleção particular de uma família cuja identidade não foi revelada



O quadro “Cena de Rua em Montmartre” de Van Gogh será leiloado a partir de 25 de março com um preço estimado entre € 5 milhões e € 8 milhões, conforme anunciado nesta quarta-feira, 24, pelas casas Sotheby’s e Mirabaud Mercier. A obra de 1887 faz parte de uma série de pinturas em que o artista holandês retratou Moulin de la Galette, um moinho que ficava no bairro de Montmartre, em Paris. Ela não é vista em público há um século porque permaneceu todo esse período em uma coleção particular francesa. Apesar das duas casas de leilões terem evitado detalhar a quem o quadro pertence, elas revelaram que a obra está nas mãos de uma mesma família desde 1920. Antes disso, ela passou pelas mãos de alguns intermediários, que a receberam do próprio irmão de Van Gogh.

O quadro será exposto nas sedes da Sotheby’s em Amsterdã, Hong Kong e Paris antes de ser leiloado em Paris. Os especialistas envolvidos na venda estão confiantes de que será possível atingir o preço inicial estimado, que é inferior, por exemplo, ao de uma paisagem campestre vendida na Holanda por € 15 milhões em 2020. A especialista do departamento de Arte Moderna e Impressionismo da Sotheby’s, Etienne Hellman, destacou que “esta é uma pintura revolucionária porque incorpora cores claras e pigmentos vivos na obra de Van Gogh”.

*Com informações da EFE