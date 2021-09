Corpo de brasileira desaparecida é encontrado em deserto no Novo México

Segundo a polícia local, Lenilda Pereira Oliveira dos Santos, de 50 anos, morreu de sede enquanto tentava entrar ilegalmente em território norte-americano

Reprodução/GoFundMe Lenilda entrou em contato com a família e disse que não estava bem; corpo foi encontrado com base na localização fornecida pela vítima



O corpo de uma brasileira foi encontrado nesta quinta-feira, 16, em um deserto no Novo México. Lenilda Pereira Oliveira dos Santos, de 50 anos, estava desaparecida desde o início de setembro. Ela tentava atravessar um deserto que faz fronteira entre os Estados Unidos e o México para entrar ilegalmente em território norte-americano quando se perdeu do grupo que a acompanhava. Segundo a polícia local, a brasileira morreu de sede. Ela chegou a ligar para a família no Brasil informando que não estava bem e compartilhou a localização em que se encontrava, o que ajudou os agentes a encontrarem o corpo da vítima, identificada pelo passaporte. Ainda de acordo com a corporação policial da região, é muito comum que os coiotes, pessoas que trazem brasileiros ilegalmente para viver nos Estados Unidos, abandonem pessoas durante a travessia no deserto, que pode levar até dois meses. Lenilda Pereira Oliveira era técnica de enfermagem, natural de Rondônia e tinha duas filhas. Agora, a família pede ajuda financeira nas redes sociais para que o corpo da vítima venha para o Brasil.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano