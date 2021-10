Queda de avião da Força Aérea da Bolívia deixa seis mortos

Aeronave se chocou contra uma árvore e caiu; entre as vítimas estão quatro funcionárias do Ministério da Saúde do país

Reprodução/Twitter Queda de avião deixou seis mortos



Um avião da Força Aérea da Bolívia caiu na manhã deste sábado, 9, no departamento de Pando, na região amazônica do país. Seis pessoas morreram, entre elas quatro funcionárias do Ministério da Saúde do país. A aeronave decolou da cidade de Riberalta em direção à Cobija, capital do departamento de Pando, segundo afirmou o subcomandante da polícia nacional, Luis Cuevas, à emissora de televisão “Unitel”. O avião, com matrícula FAB-320, se chocou contra uma árvore e caiu. “Sabemos que, neste acidente, seis pessoas morreram. Estamos falando do piloto e do copiloto, que pertencem à Força Aérea Boliviana, assim como quatro civis, que pertencem ao Ministério da Saúde”, disse Cuevas. Bombeiros, policiais e equipes da Força Aérea foram deslocados para o local da tragédia para atuar no recolhimento e transporte dos corpos, perícia, além de buscas pela caixa preta da aeronave.

*Com informações da EFE