Queda de avião militar na Colômbia deixa ao menos 66 mortos

Aeronave Hércules C-130 caiu logo após a decolagem no sudoeste do país, com 125 ocupantes a bordo; causa do acidente ainda é desconhecida

DANIEL ORTIZ / AFP Soldados e equipes de resgate perto de um Hércules da Força Aérea emitindo fumaça densa após a aeronave ter caído durante a decolagem em Puerto Leguizamo, Colômbia.



A queda de um avião militar com 125 ocupantes deixou 66 mortos e dezenas de feridos nesta segunda-feira (23) no sudoeste da Colômbia, informou à AFP uma fonte militar. De acordo com a fonte, entre os mortos há 58 soldados, seis membros da força aérea e dois policiais.

O Hércules C-130 de fabricação americana caiu logo após a decolagem, às 10h locais, em Puerto Leguízamo, perto da fronteira com Peru e Equador, por motivo desconhecido. Grupos rebeldes atuam na região, onde há cultivos de narcóticos. Equipes de resgate trabalhavam no local.

A AFP registrou imagens dos destroços do avião envoltos em chamas e fumaça em meio à vegetação. Camponeses da região disseram ter ouvido um “estrondo”.

“O aeroporto (de Puerto Leguízamo) é pequeno e há grandes dificuldades” para a evacuação das vítimas, disse Jhon Gabriel Molina, governador de Putumayo, em vídeo compartilhado no Facebook.

“Estamos fazendo todo o possível para remover os soldados feridos. Atendemos 81 feridos”, disse mais cedo ao canal RCN o secretário de governo de Puerto Leguízamo, Carlos Claros.

O presidente colombiano, Gustavo Petro, compartilhou no X um vídeo em que a aeronave aparenta tentar ganhar altitude antes de cair.

Petro acrescentou que se tratou de “um acidente horroroso” e se referiu à necessidade de modernizar a frota militar, sem dizer especificamente se isto tem relação com as causas do acidente.

Os exércitos da Colômbia e do Equador combatem os poderosos cartéis de drogas que operam na área fronteiriça, onde foram registradas intensas atividades militares e bombardeios nas últimas semanas.

Sem sinais de ataque

O ministro colombiano da Defesa, Pedro Sánchez, expressou no X seu pesar após o desastre, e informou que “não há indícios de um ataque por atores ilegais. Como consequência do incêndio na aeronave, parte da munição transportada pela tropa foi detonada.”

Este foi o segundo acidente com um avião C-130 Hércules na América do Sul em menos de um mês. Um avião de carga militar boliviano que transportava cédulas bancárias caiu ao aterrissar perto de La Paz em 27 de fevereiro, deixando pelo menos 24 mortos.

O Hércules é um avião turboélice de quatro motores fabricado pela Lockheed Martin. Conhecido por sua capacidade de operar a partir de pistas de pouso improvisadas, ele é amplamente usado por exércitos de todo o mundo e pode transportar de tropas a veículos.

Os governos do Equador, imerso em uma guerra comercial com a Colômbia, e da Venezuela, lamentaram o acidente e deram condolências aos familiares das vítimas.

*AFP