Quem era o brasileiro que servia ao Exército de Israel e morreu em Gaza?
Brasileiro Ariel Lubliner, de 34 anos, servia ao Exército de Israel como sargento e faleceu neste sábado (30) na região sul da Faixa de Gaza
O brasileiro Ariel Lubliner, que servia ao Exército de Israel como sargento, morreu neste sábado (30) na região sul da Faixa de Gaza, informou o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, em publicação no X (antigo Twitter). Lubliner formou-se em Administração na Universidade Reichman, em Herzliya, na região de Tel Aviv, e fez mestrado na Universidade de Haifa, no norte do país. Ele morava em Israel havia cerca de dez anos e trabalhava em uma fintech como gerente de contas. Aos 34 anos, era casado e tinha um filho de nove meses.
“Ariel, que imigrou para Israel por amor à terra, foi convocado em 7 de outubro [de 2023] e, desde então, atuou com dedicação na defesa do Estado de Israel”, informou Katz, que também agradeceu ao brasileiro pelos seus serviços e prestou condolências à família.
De acordo com o jornal Times of Israel, as circunstâncias da morte do sargento ainda são investigadas. A principal suspeita, no entanto, é de que ele tenha sido atingido por um “fogo amigo” de um soldado israelense.
