Quem era o brasileiro que servia ao Exército de Israel e morreu em Gaza?

Brasileiro Ariel Lubliner, de 34 anos, servia ao Exército de Israel como sargento e faleceu neste sábado (30) na região sul da Faixa de Gaza

  • Por Jovem Pan
  • 31/08/2025 09h30
Reprodução/Redes Sociais Brasileiro Ariel Lubliner, que servia ao Exército de Israel como sargento, morreu na região sul da Faixa de Gaza Brasileiro Ariel Lubliner, que servia ao Exército de Israel como sargento, morreu na região sul da Faixa de Gaza

O brasileiro Ariel Lubliner, que servia ao Exército de Israel como sargento, morreu neste sábado (30) na região sul da Faixa de Gaza, informou o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, em publicação no X (antigo Twitter). Lubliner formou-se em Administração na Universidade Reichman, em Herzliya, na região de Tel Aviv, e fez mestrado na Universidade de Haifa, no norte do país. Ele morava em Israel havia cerca de dez anos e trabalhava em uma fintech como gerente de contas. Aos 34 anos, era casado e tinha um filho de nove meses.

“Ariel, que imigrou para Israel por amor à terra, foi convocado em 7 de outubro [de 2023] e, desde então, atuou com dedicação na defesa do Estado de Israel”, informou Katz, que também agradeceu ao brasileiro pelos seus serviços e prestou condolências à família.

De acordo com o jornal Times of Israel, as circunstâncias da morte do sargento ainda são investigadas. A principal suspeita, no entanto, é de que ele tenha sido atingido por um “fogo amigo” de um soldado israelense.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

