Quem são os líderes europeus que vão acompanhar Zelensky na reunião com Trump

Viagem conjunta destaca determinação da Europa em demonstrar apoio à iniciativa dos EUA de promover a paz, após encontro entre o republicano e Putin – do qual o presidente ucraniano não foi convidado a participar

  • 17/08/2025 12h33
Simon Wohlfahrt / AFP O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky (E), e a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, participam de uma coletiva de imprensa conjunta em Bruxelas, em 17 de agosto de 2025. (Foto de Simon Wohlfahrt / AFP) Volodymyr Zelensky, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, em coletiva de imprensa conjunta em Bruxelas 

Emmanuel Macron, presidente da França; Friedrich Merz, chanceler da Alemanha; Mark Rutte, secretário-geral da OTAN; e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, vão acompanhar o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelensky, em seu encontro com o presidente Donald Trump, nesta segunda-feira (18) na Casa Branca. A decisão parece ser um esforço para evitar a repetição do encontro tenso que Zelensky enfrentou quando se reuniu com Trump no Salão Oval em fevereiro. A presença dos líderes europeus ao lado de Zelensky, demonstrando o apoio da Europa à Ucrânia, pode ajudar a aliviar preocupações em Kiev e em outras capitais europeias de que o presidente ucraniano corra o risco de ser pressionado a aceitar um acordo de paz que Trump afirma querer intermediar com a Rússia.

Von der Leyen, chefe do braço executivo da União Europeia, publicou no X que “a pedido do presidente Zelensky, participarei da reunião com o presidente Trump e outros líderes europeus na Casa Branca amanhã”. A viagem conjunta destacou a determinação dos líderes europeus em garantir que a Europa tenha voz na tentativa de Trump de promover a paz, após a cúpula realizada na sexta-feira entre o presidente dos EUA e o líder russo Vladimir Putin – da qual Zelensky não foi convidado a participar.

Reunião

Donald Trump voltou a apoiar o plano da Rússia para encerrar a guerra na Ucrânia, que prevê a cessão de territórios ucranianos a Moscou. Após se reunir com Vladimir Putin no Alasca, no sábado (16), Trump afirmou que um acordo de paz poderia ser alcançado rapidamente caso Volodymyr Zelensky aceitasse entregar regiões como Donetsk e Luhansk, incluindo áreas atualmente sob controle ucraniano.

A proposta recebeu forte rejeição de Kiev e de líderes europeus, que veem riscos em negociar antes de qualquer cessar-fogo. Para eles, isso favoreceria a Rússia, que tem avançado militarmente e já controla toda a região de Luhansk e grande parte de Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson. Mesmo assim, Trump defendeu que Zelensky “faça um acordo”, dizendo que “a Rússia é uma potência muito grande e eles não”.

As reações na Europa foram frias diante da guinada de Trump, que havia ameaçado impor sanções a Moscou, mas recuou após a reunião com Putin. Líderes europeus reafirmaram que seguirão aumentando a pressão econômica contra a Rússia “enquanto a matança continuar”. Excluído da cúpula do Alasca, Zelensky afirmou que tratará com Trump, em Washington, “todos os detalhes sobre o fim da guerra”.

*Com informações do Estadão Conteúdo 

