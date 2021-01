Rainha Elizabeth II e príncipe Philip recebem vacina contra Covid-19

Informação foi confirmada pelo Palácio de Buckingham; Elizabeth tem 94 anos e o duque tem 99

Reuters Elizabeth II e Philip passaram a maior parte de 2020 sem aparições públicas; filho mais velho, Charlie, foi infectado



O Palácio de Buckingham anunciou, neste sábado, 9, que a rainha Elizabeth II e seu marido, príncipe Philip, receberam a vacina contra a Covid-19. Elizabeth tem 94 anos e Philip tem 99. De acordo com o comunicado, a rainha e o duque de Edimburgo tomaram as doses hoje. Segundo as informações da imprensa local, a vacina foi administrada por um médico da residência (Castelo de Windsor) e a decisão por tornar a aplicação pública aconteceu para evitar especulações. No entanto, não se sabe se a dose escolhida foi a da Pfizer/BioNTech ou a da Universidade de Oxford/AstraZeneca.

O Reino Unido foi o primeiro país do Ocidente a iniciar a vacinação contra o coronavírus. Até agora, três imunizantes foram autorizados pela agência reguladora local e 1,5 milhões de britânicos já foram vacinados. O país enfrenta uma segunda onda da doença e a aparição de uma variante do SARS-CoV-2 ainda mais transmissível. No Reino Unido, Inglaterra e Escócia estão em lockdown. Elizabeth II e Philip passaram a maior parte de 2020 sem aparições públicas. Em dezembro, a rainha foi vista ao lado de outros membros da realeza. No início da pandemia, seu filho mais velho, príncipe Charlie, contraiu a Covid-19. Apesar dos 72 anos, ele só teve sintomas leves.