Rainha Elizabeth procura social media e oferece salário de R$ 200 mil por ano

Vaga é para o Palácio de Buckingham com 37 horas semanais de trabalho; funcionário ficará responsável pela comunicação interna, de eventos anuais e briefings de campanhas

EFE Rainha Elizabeth procura social media para a intranet do Palácio de Buckingham



Para quem trabalha com mídias sociais e é fã da família real britânica, uma vaga de emprego no Palácio de Buckingham pode interessar. O site oficial da Casa Real informou nesta semana que há vaga para social media da Rainha Elizabeth. O funcionário ficará responsável pela comunicação interna, de eventos anuais e briefings de campanhas. É preciso ser criativo e ter conhecimentos técnicos para vídeo, animação, artes e outros recursos. “Será um orgulho fazer parte da equipe no coração de uma instituição mundialmente famosa. É isso que torna o trabalho para a Casa Real tão diferente”, escreveu o Palácio na nota de divulgação da vaga. Uma das funções será administrar a intranet da equipe real para manter os 1.200 funcionários atualizados sobre o que está acontecendo no Palácio de Buckingham.

Além de ter a oportunidade de trabalhar para a Família Real mais famosa do mundo, o maior atrativo é o salário. Por ano o funcionário ganhará 27 mil libras esterlinas mais benefícios, convertendo para o real hoje o valor chega a R$ 199,74 mil por ano, o que dá R$ 16,6 mil por mês. São 37 horas de trabalho semanal, ou seja, sete horas por dia de segunda a sexta-feira. Para se cadastrar é necessário preencher um formulário na página do Royal Household.