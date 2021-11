Reino Unido passará a aceitar a entrada de brasileiros vacinados com a CoronaVac

Nova regra valerá a partir de 22 de novembro e se aplica a quem recebeu tem o esquema vacinal completo há mais de 14 dias

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA - 05/11/20 Londres é a capital e maior cidade do Reino Unido



O governo do Reino Unido anunciou nesta segunda, 8, que passará a aceitar a entrada no país de estrangeiros imunizados com vacinas aprovadas de forma emergencial pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Dessa forma, os brasileiros que receberam as doses da CoronaVac também poderão viajar ao território britânico, assim como os que receberam os imunizantes de Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, que já estavam autorizados. A nova regra será válida a partir do dia 22 de novembro e estipula que estrangeiros ingressos de países fora da lista vermelha (como o Brasil) devem ter sido vacinados com a dose final (ou única, no caso da Jansen) 14 dias antes do embarque e devem comprovar a imunização completa. A combinação de vacinas, como ter recebido uma dose da Pfizer e uma da AstraZeneca, também será aceita.