Reino Unido registra leve queda no número de casos diários da Covid-19

EFE Reino Unido



O Reino Unido registrou nesta segunda-feira, 24, uma leve queda no número de casos diários da Covid-19. De acordo com o governo local, foram contabilizados mais 853 casos de infecção pelo novo coronavírus, depois de quatro dias consecutivos com marca acima de 1 mil. Nas últimas 24 horas, foram somadas quatro mortes em decorrência da doença, o que faz o total subir para 41.433 desde o início da pandemia.

O número de óbitos no Reino Unido passou a incluir todas as pessoas que faleceram em um período de 28 dias após dar positivo em teste de diagnóstico pela primeira vez. Já a quantidade de infectados pelo novo coronavírus desde subiu hoje para 326.086. Segundo o governo, nas últimas 24 horas, foram processados 190.434 mil testes de diagnóstico, o que faz o total chegar a mais de 15,1 milhões desde o princípio da propagação do patógeno.

Atualmente, o Reino Unido prepara a volta às aulas em grande parte do país, o que acontecerá na próxima semana. O governo de Boris Johnson segue sem recomendar o uso de máscaras para estudantes dos ensinos primário e secundário. De acordo com as diretrizes, a proteção facial pode obstruir a comunicação entre professores e alunos. Recentemente, Johnson fez uma declaração pública de incentivo aos pais, para que levem os filhos à escola a partir de setembro e que a volta às aulas é algo “absolutamente vital”.

*Com informações da Agência EFE