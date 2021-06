Reino Unido registra maior número de novos casos diários de Covid-19 desde fevereiro

País teve 11.625 infecções pela doença em 24 horas, de acordo com dados do Ministério da Saúde britânico

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Reino Unido registra maior número de casos diários desde fevereiro



O Reino Unido registrou 11.625 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, o maior número diário de infecções desde fevereiro, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 22, pelo Ministério da Saúde britânico. Na segunda-feira, 21, foram 10.633 novos casos. Segundo a pasta, entre ontem e hoje foram registradas 27 mortes por coronavírus. O total é de 128.008 desde o início da pandemia. Apesar do aumento, o ministro da Saúde, Matt Hancock, afirmou à emissora Sky News que a Inglaterra está “no caminho” para remover as medidas restantes para conter a pandemia. A data prevista é 19 de julho. Hancock disse ainda que os especialistas estão trabalhando com a possibilidade de permitir que pessoas totalmente vacinadas contra a Covid-19 possam viajar para países incluídos na lista âmbar, de risco médio, sem precisar de quarentena ao retornar ao Reino Unido. No total, 43.148.843 já receberam a primeira dose da vacina no país e 31.489.240 foram imunizados com as duas doses.

*Com informações da EFE