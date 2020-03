República Dominicana registra 1º caso de coronavírus no país

EFE/ Sáshenka Gutiérrez Medidas de precaução foram reforçadas na República Dominicana



O governo da República Dominicana confirmou, neste domingo (1º), o primeiro caso de Covid-19 no país, em um turista italiano de 62 anos que está isolado neste momento.

O homem, cuja identidade não foi divulgada, entrou no país no dia 22 de fevereiro e sem apresentar sintomas. Dois dias depois, começou a ter febre, tosse e mal-estar geral, segundo descreveu em entrevista coletiva o ministro da Saúde Pública, Rafael Sánchez Cárdenas.

De acordo com o ministro, o paciente estava “em um hotel da região leste”, em alusão às praias de Punta Cana e Bávaro, a principal área turística do país.

O italiano também testou positivo para influenza B, mas está em “condições estáveis”, “conversando perfeitamente”, segundo Sánchez Cárdenas.

O ministério divulgou um vídeo do paciente caminhando, acenando para a câmera e usando uma máscara em uma sala do hospital militar Ramon Lara, em Santo Domingo Leste, onde está internado desde o dia 29.

Autoridades dominicanas também mantêm outro paciente, um francês de 56 anos, isolado no mesmo centro médico. Ele foi internado neste domingo e aguarda o diagnóstico.

O governo aconselhou a população a evitar “reações exageradas e de pânico”, observando que mais de 80% dos casos de Covid-19 são semelhantes a uma gripe leve.

A expansão da Covid-19, o nome oficial da doença causada pelo novo coronavírus, levou o governo dominicano a suspender os voos de Milão por 30 dias devido ao aumento dos casos da doença na Itália.

Além disso, as medidas de precaução foram reforçadas. As companhias aéreas devem comunicar possíveis casos de gripe entre os passageiros à Direção de Epidemiologia, assim como a lista de localização e carteiras de saúde de todos.

As autoridades sanitárias e as Forças Armadas estão preparando um hospital de 40 leitos na Base Naval de Santo Domingo para transferir possíveis pacientes com Covid-19.

*Com Agência EFE