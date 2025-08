Equipes de resgate encontraram neste sábado (2) restos mortais de um dos cinco trabalhadores soterrados na mina de El Teniente, no Chile, a cerca de 1.200 metros de profundidade. O local sofreu um desabamento na última quinta-feira (31), que deixou um minerador morto e outros nove feridos. Localizada na cidade de Rancagua, a 100 km de Santiago, El Teniente é a maior mina subterrânea de cobre do mundo, com 4.500 km de túneis, e pertence à estatal chilena Codelco, principal produtora global do metal.

De acordo com a empresa, os restos humanos encontrados ainda serão oficialmente identificados. Pelo menos 100 socorristas participam da operação, que conta com especialistas do histórico resgate dos 33 mineiros presos no Deserto do Atacama, em 2010. O desabamento teria sido causado por um “evento sísmico”, cuja origem está sendo investigada. “Essa descoberta nos enche de tristeza, mas também nos indica que estamos no local correto”, afirmou Andrés Music, gerente-geral da mina.

O presidente do Chile, Gabriel Boric, visitou os familiares dos trabalhadores desaparecidos e prometeu empenho total nas buscas. “A Codelco possui todos os recursos, experiência e tecnologia para levar esse resgate adiante”, disse.

As atividades na mina foram suspensas por ordem do Ministério de Mineração para facilitar os trabalhos de resgate. Em 2023, El Teniente respondeu por 6,7% da produção de cobre do país, com 356 mil toneladas. O Chile é o maior produtor mundial do metal, com cerca de 5,3 milhões de toneladas anuais.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Cerqueira