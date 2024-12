Réu acusado de estupro coletivo contra esposa na França pede desculpas à família durante julgamento

Dominique Pelicot logiou a coragem de sua ex-esposa, Gisèle, que foi drogada por ele ao longo de uma década, sendo forçada a ter relações sexuais com homens desconhecido

Dominique Pelicot, o principal réu em um caso de estupro coletivo na França, fez um pedido de desculpas à sua família durante o julgamento. Ele elogiou a coragem de sua ex-esposa, Gisèle, que foi drogada por ele ao longo de uma década, sendo forçada a ter relações sexuais com homens desconhecidos. No tribunal de Avignon, Pelicot, de 72 anos, reconheceu seus crimes e expressou pesar pelo sofrimento que causou à sua família, afirmando que a dor de não vê-los é mais intensa do que a privação de liberdade. O processo, que teve início em 2 de setembro, ganhou destaque internacional, especialmente pela decisão de Gisèle de não participar de um julgamento a portas fechadas. Ela se tornou uma figura emblemática na luta contra a violência sexual, recebendo aplausos ao deixar o tribunal. Sua postura corajosa em compartilhar sua história e apoiar a divulgação das imagens do crime foi amplamente elogiada.

A Promotoria está pedindo a pena máxima de 20 anos de prisão para Pelicot, enquanto os outros 50 réus, todos oriundos de cidades vizinhas a Avignon, enfrentam penas que variam de 10 a 18 anos. Pelicot não hesitou em admitir sua culpa, mas também apontou que os demais réus têm responsabilidade nas agressões, embora muitos deles contestem as acusações de estupro com agravantes. O veredicto do tribunal está agendado para ser anunciado na próxima quinta-feira, dia 19. O caso, que chocou a sociedade francesa e internacional, destaca a gravidade da violência sexual e a importância de dar voz às vítimas.

