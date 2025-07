Rússia avança sobre centro-leste da Ucrânia e reivindica uma localidade na região de Dnipropetrovsk

Essa é a primeira vez desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, que Moscou anuncia um avanço de suas tropas nesta região do centro-leste da Ucrânia

EFE/ Rotyslav Averchuk Danos provocados pelos ataques aéreos russos na cidade de Kupiansk, na região de Járkov. A Ucrânia paralisou as intenções da Rússia de ampliar uma zona baixa de controle de invasores na região de Sumi, mas persistiu os intensos combates em Járkov e Donetsk, onde as forças russas queriam rodear a cidade oriental de Pokrovsk e adentrar-se na área regional de Dnipropetrovsk



A Rússia reivindicou, nesta segunda-feira (7), a tomada de uma localidade na região ucraniana de Dnipropetrovsk, a primeira vez que Moscou anuncia um avanço de suas tropas nesta região do centro-leste da Ucrânia desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. “A localidade de Dachne, na região de Dnipropetrovsk, foi liberada”, anunciou o Exército russo em um comunicado. A Rússia anunciou que suas tropas capturaram a localidade de Dachne, na região de Dnipropetrovsk, uma área de mineração que tem sido alvo de bombardeios russos. No momento, a Ucrânia nega um avanço das tropas russas em Dnipropetrovsk. O Exército ucraniano afirmou, mais cedo nesta segunda-feira, que suas tropas conseguiram impedir uma ofensiva russa em uma área próxima a Dachne.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A entrada das forças russas nesta região ucraniana representaria um revés simbólico para as tropas ucranianas, que lutam com dificuldades devido à falta de soldados e de armamento. Além disso, um avanço dos russos pode ter um valor estratégico para as negociações destinadas a resolver o conflito, que se encontram estagnadas há várias semanas. A Rússia exige que a Ucrânia ceda quatro regiões, além da Crimeia anexada em 2014, e que desista do processo de adesão à Otan, condições inaceitáveis para Kiev, que exige a retirada das tropas russas de seu território.

Antes do conflito, quase três milhões de pessoas viviam na região de Dnipropetrovsk e um milhão na capital regional Dnipro, que é um alvo frequente dos bombardeios russos. Diante do avanço das tropas russas nas regiões de Donetsk e Luhansk, no leste do país, muitos ucranianos buscaram refúgio em Dnipropetrovsk. Antes deste anúncio, as forças russas lançaram uma nova onda de ataques com drones e mísseis em diversas áreas da Ucrânia, em um momento em que as negociações de cessar-fogo apoiadas pelos Estados Unidos estão paralisadas. A Ucrânia assumiu a responsabilidade por um ataque com drones a uma fábrica de munições russa na região de Moscou.

No restante da Ucrânia, os bombardeios russos com drones e artilharia deixaram pelo menos quatro mortos e dezenas de feridos nesta segunda-feira, informaram as autoridades locais. “A defesa aérea continua sendo a prioridade máxima para salvar vidas”, declarou o presidente Volodimir Zelensky nas redes sociais após a série de ataques, no momento em que aumenta a preocupação sobre a continuidade da ajuda militar dos Estados Unidos. Zelensky destacou que o país conta com os aliados para que “cumpram plenamente o que foi acordado”. A Força Aérea ucraniana informou que a Rússia lançou 101 drones e quatro mísseis, e que 75 dispositivos foram derrubados.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Paula