Rússia bombardeia fábrica de produtos químicos em Severodonetsk

Em pronunciamento, presidente Zelensky chamou os russos de ‘loucos’ pelo ataque

Reprodução/ Twitter Fumaça laranja tomou os céus de Severodonetsk após bombardeio



Nesta terça-feira, 31, a Rússia bombardeou uma fábrica de produtos químicos em Severodonetsk e causou transtornos na cidade. O governo pediu para que os 12 mil moradores que ainda permanecem na cidade ucraniana, não saiam de casa devido à fumaça tóxica. Em pronunciamento no início da noite, o presidente Volodymyr Zelensky chamou os russos de loucos pelo ataque. “Dada a presença de produção química em larga escala em Severodonetsk, os ataques do exército russo lá, incluindo bombardeios aéreos cegos, são simplesmente loucos”, disparou. A cidade ainda está sob comando ucraniano, mas é o novo alvo da Rússia. “Mas no 97º dia de tal guerra, não é mais surpreendente que para os militares russos, para os comandantes russos, para os soldados russos, qualquer loucura seja absolutamente aceitável”, completou Zelensky.