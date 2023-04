Rússia condena opositor Vladimir Kara-Murza a 25 anos de prisão

Homem foi acusado de alta traição, divulgação de informações falsas sobre o exército russo e trabalho ilegal para uma organização indesejável

Handout / Moscow City Court press service / AFP A figura da oposição russa Vladimir Kara-Murza, que é acusado de traição e espalhar informações "falsas" sobre o exército russo, está dentro de uma jaula de réus durante sua sentença no Tribunal da Cidade de Moscou em 17 de abril de 2023. Folheto



A Rússia condenou nesta segunda-feira, 17, Vladimir Kara-Murza a 25 anos de prisão. Ele recebeu diversas acusações, incluindo: “alta traição”, divulgação de “informações falsas” sobre o exército russo e trabalho ilegal para uma organização “indesejável”. Kara-Murza, muito próximo do opositor Boris Nemtsov, que foi assassinado em 2015, era uma das últimas vozes críticas ao Kremlin que não estava preso ou exilado no exterior. Com todas as acusações, ele foi condenado a uma pena acumulada de 25 anos de prisão em uma colônia penal de regime severo, o que implica condições de reclusão mais estritas. Essa é a mais alta pena já imposta um opositor na história recente do país. “Um quarto de século com ‘A+’ por sua coragem, coerência e honestidade em seu trabalho. Estou infinitamente orgulhosa de você, meu amor, e sempre estarei ao seu lado”, tuitou a mulher do ativista, Yevgenia Kara-Murza , tuitou. O Ministério Público havia solicitado esta condenação. O opositor de 41 anos deu um breve sorriso ao ouvir a condenação dentro da cela em que estava no tribunal. Também gesticulou para pedir que seus apoiadores escrevam para ele na prisão.

Uma de suas advogadas, Maria Eismon, anunciou que Kara-Murza vai apresentar recurso e denunciou “violações processuais graves” durante o julgamento, de acordo com agências de notícias russas. Uma de suas advogadas, Maria Eismon, anunciou que Kara-Murza vai apresentar recurso. “É um veredicto terrível, mas reflete o grande valor da ação de Vladimir”, disse a advogada, antes de destacar que seu cliente acredita “sinceramente que atuou pelo bem da Rússia”. A Rússia, em guerra com a Ucrânia desde fevereiro de 2022, vive um momento de intensa repressão. Na semana passada, Alexei Navalny, opositor russo preso desde 2021, precisou ser levado às pressas ao hospital. Ele perdeu 8 kg de peso em pouco mais de duas semanas e está lutando contra uma doença misteriosa na prisão que pode ser algum tipo de veneno de ação lenta. O ativista anticorrupção chamou a condenação de Kara-Murza de “política” e “fascista”. “Considero (o veredicto) ilegal, desavergonhado, simplesmente fascista”, afirmou Navalny em uma mensagem publicada nas redes sociais por sua equipe.