Rússia e Ucrânia trocam prisioneiros pela primeira vez

Rússia e Ucrânia confirmaram nesta quinta-feira, 24, que houve troca de reféns entre os dois países. A informação foi dada pela comissária de direitos humanos da Rússia, Tatyana Moskalkova, e pela vice-premiê ucraniana, Iryna Vereshchuk. “Seguindo as ordens do presidente Volodymir Zelensky, a primeira troca de prisioneiros foi realizada”, declarou Vereshchuk no Facebook. “Posso confirmar a troca de dez militares russos detidos na Ucrânia por dez militares ucranianos”, acrescentou. Segundo Moskalkova, marinheiros russos civis do navio Millennial Spirit foram trocados por marinheiros civis ucranianos do navio de resgate Sapphire. Essa é a primeira vez que os dois países trocam prisioneiros desde a invasão da Rússia à Ucrânia que já chega a um mês. Dias antes, Moskalkova informou que nove prisioneiros foram trocados pelo prefeito de Melitopol, uma cidade ucraniana do sudeste capturada por Moscou.