Rússia pode atacar Ucrânia ‘a qualquer momento’, diz Casa Branca

Estados Unidos afirmaram que ‘nenhuma opção está fora da mesa’ caso país comandado por Putin decida atacar nação vizinha

U.S. Army Europe/Creative Commons Casa Branca estima que Ucrânia possa ser invadida a qualquer momento pela Rússia



A Casa Branca afirmou nesta terça-feira, 18, que a Rússia está em condições de lançar um ataque contra a Ucrânia “a qualquer momento” e alertou que a situação atual é “extremamente perigosa”. A porta-voz do governo dos Estados Unidos, Jen Psaki, disse em sua coletiva de imprensa diária que, neste cenário, “nenhuma opção está fora da mesa” para seu país, caso a Rússia decida invadir o território ucraniano. Psaki assegurou que o governo americano tem informações que indicam que a Rússia está se preparando para evacuar famílias de sua embaixada na Ucrânia e vem fazendo isso desde o final de dezembro. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chega nesta terça-feira à Europa, onde visitará Kiev e Berlim em uma viagem que terminará na sexta-feira em Genebra com um encontro com seu homólogo russo, Sergey Lavrov, para reduzir a tensão e continuar apostando na via diplomática.

Psaki enfatizou que é decisão do presidente russo, Vladimir Putin, resolver esta crise com diplomacia ou “sofrer graves consequências econômicas”. A este respeito, a porta-voz salientou que o governo dos EUA ainda está ponderando se mantém suspenso o processo de certificação do gasoduto Nord Stream 2, tal como fez a Alemanha, por se tratar de uma “peça importante” para utilizar contra a Rússia neste momento. Apesar de o governo americano insistir na via diplomática com a Rússia, o porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse nesta terça-feira a vários meios de comunicação que os EUA continuam a observar uma forte presença militar russa na fronteira leste e norte da Ucrânia. “Não há indicação de que os russos estejam prontos para uma desescalada (militar)”, comentou Kirby. O porta-voz do Pentágono também repetiu o alerta da Casa Branca de que haverá consequências econômicas para Moscou se ela intervir na Ucrânia, acrescentando que Washington estaria disposto a responder “de forma positiva” a qualquer pedido da OTAN de capacidades, apoio e recursos, no caso de uma hipotética invasão russa.

*Com informações da EFE