Putin expressa apoio a Ortega após reeleição com opositores presos na Nicarágua

Por ligação, presidente da Rússia reforçou ‘apoio invariável à soberania nacional’ do país latino e falou sobre cooperação bilateral entre os dois países

EFE/EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/ POOL Putin ligou para Ortega para parabenizá-lo pela eleição



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, expressou nesta terça-feira, 18, seu apoio a Daniel Ortega, da Nicarágua, que é alvo de sanções ocidentais depois de ter sido reeleito pela quinta vez em um pleito marcado por controvérsias, com a maioria dos candidatos opositores na prisão. Durante uma conversa por telefone, o chefe do Kremlin parabenizou Ortega tanto pela reeleição quanto pela posse, ocorrida no último dia 11 de janeiro. Putin reafirmou o “apoio invariável” de Moscou aos esforços do governo nicaraguense para garantir a “soberania nacional” e expressou sua “disposição de continuar contribuindo” para o desenvolvimento social e econômico do país centro-americano. Ambos os líderes também abordaram o estado da cooperação bilateral, especialmente na área de transporte e agricultura. Em particular, destacaram a eficácia da cooperação na luta contra o coronavírus com suprimentos de vacinas russas e sua produção conjunta em território nicaraguense. Putin e Ortega também enfatizaram a importância de continuar uma “estreita coordenação” na arena internacional no âmbito da associação estratégica entre Moscou e Manágua. Por sua vez, o presidente nicaraguense agradeceu a Moscou por sua solidariedade com o povo da Nicarágua.

*Com informações da EFE