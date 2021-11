Rússia quebra recorde de mortes por Covid-19 pelo 2º dia consecutivo

Apenas 48% da população russa está totalmente vacinada contra o novo coronavírus; ministro da Saúde fala da necessidade de ‘uma postura mais firme’

A Rússia registrou nesta quarta-feira, 10, mais 1.239 mortes por Covid-19, marcando seu o segundo dia consecutivo de quebra do recorde de notificações de óbitos na pandemia – segundo informações do centro de luta contra o novo coronavírus. Na última terça, o órgão montado pelo governo russo divulgou um boletim com a informação de 1.211 falecimentos causados pela infecção. Foram notificados nas últimas 24 horas mais 34.656 casos de infecção, quantidade inferior a da véspera, quando o comitê indicou a detecção de 39.160 positivos. Com a atualização de hoje, a Rússia totaliza 250.454 pessoas mortas com Covid-19. Estimativas não oficiais apontam que o número pode ser até duas vezes maior.

Segundo o comitê estatal, Moscou foi a região do país com mais óbitos registrados nas últimas 24 horas, totalizando 98, seguida por São Petersburgo, com 82, e o restante da região metropolitana da capital, com 55. Ao todo, 258 mil pessoas estão hospitalizadas na Rússia com sintomas da Covid-19, sendo 30 mil em estado grave e 7 mil em leitos de UTI, segundo o ministro da Saúde, Mikhail Murashko. Em audiência com deputados, ele alertou que as reservas de oxigênio em 12 das 85 regiões só serão suficientes por dois dias. Murashko garantiu que é preciso insistir em “uma postura mais firme” na campanha de vacinação contra a Covid-19. Em São Petersburgo, as autoridades tornaram obrigatória a aplicação de doses em maiores de 60 anos e em pessoas que apresentam comorbidades. “Não vi nenhuma pessoa vacinada nas UTIs”, alegou o ministro em concordância com as autoridades da região. Até o momento, apenas 48% da população russa está totalmente vacinada contra o novo coronavírus, o que representa pouco mais de 57,2 milhões de pessoas.

*Com informações da EFE