Sabrina Carpenter repudia uso de sua música em vídeo da Casa Branca sobre prisões de imigrantes

Artista classifica a publicação, que exibe ações do ICE ao som de ‘Juno’, como maligna e vetou a associação de sua obra à agenda do governo Trump

Reprodução / X / @SabrinaAnnLynn Sabrina Carpenter critica governo de Donald Trump, após a Casa Branca utilizar a música 'Juno' em uma peça de propaganda anti-imigração



A cantora norte-americana Sabrina Carpenter criticou o governo de Donald Trump, nesta terça-feira (2), após a Casa Branca utilizar a música “Juno” em uma peça de propaganda anti-imigração. O vídeo, publicado nas redes sociais na segunda-feira (1º), exibe agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) perseguindo e detendo imigrantes.

Em sua manifestação, a artista exigiu o distanciamento de sua imagem das políticas adotadas pela atual gestão. “Este vídeo é maligno e repugnante. Nunca me envolvam, nem a minha música, em prol da sua agenda desumana”, declarou Carpenter.

A edição divulgada pelo governo norte-americano sincroniza as imagens de detenções reais com a batida da faixa pop. Em determinado momento, o vídeo exibe imigrantes sendo algemados enquanto a letra da canção diz: “Vamos tentar algumas posições ousadas. Você já tentou essa aqui?”.

A escolha da faixa subverte o contexto original utilizado pela cantora em sua turnê “Short and Sweet”. Nos shows, a música é tema de uma brincadeira na qual Carpenter “prende” alguém da plateia — frequentemente celebridades — com algemas de plumas rosa por ser “sexy demais”.

this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda. — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) December 2, 2025

Histórico de uso não autorizado

O episódio com Sabrina Carpenter não é um caso isolado. O governo Trump tem recorrido frequentemente a músicas de artistas do universo pop em suas campanhas, gerando reações negativas das autoras.

Em novembro, Olivia Rodrigo protestou contra o uso da faixa “all-american bitch” em uma publicação oficial, afirmando: “Nunca use minhas músicas para promover sua propaganda odiosa e racista”. No mês passado, a Casa Branca também utilizou a canção “The Fate of Ophelia”, de Taylor Swift, a despeito de o presidente já ter declarado publicamente que “odeia” a cantora.

Atuação do ICE

O ICE é a agência encarregada pelo presidente Donald Trump para a detenção de imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos. A conduta do órgão tem sido alvo de protestos e críticas, que apontam o uso excessivo de força, repressão violenta e até o aprisionamento indevido de cidadãos americanos durante as operações.