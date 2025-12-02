Jovem Pan > Notícias > Mundo > Sabrina Carpenter repudia uso de sua música em vídeo da Casa Branca sobre prisões de imigrantes

Sabrina Carpenter repudia uso de sua música em vídeo da Casa Branca sobre prisões de imigrantes

Artista classifica a publicação, que exibe ações do ICE ao som de ‘Juno’, como maligna e vetou a associação de sua obra à agenda do governo Trump

  • Por Jovem Pan
  • 02/12/2025 14h53
  • BlueSky
Reprodução / X / @SabrinaAnnLynn Sabrina Carpenter critica governo de Donald Trump, após a Casa Branca utilizar a música 'Juno' em uma peça de propaganda anti-imigração Sabrina Carpenter critica governo de Donald Trump, após a Casa Branca utilizar a música 'Juno' em uma peça de propaganda anti-imigração

A cantora norte-americana Sabrina Carpenter criticou o governo de Donald Trump, nesta terça-feira (2), após a Casa Branca utilizar a música “Juno” em uma peça de propaganda anti-imigração. O vídeo, publicado nas redes sociais na segunda-feira (1º), exibe agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) perseguindo e detendo imigrantes.

Em sua manifestação, a artista exigiu o distanciamento de sua imagem das políticas adotadas pela atual gestão. “Este vídeo é maligno e repugnante. Nunca me envolvam, nem a minha música, em prol da sua agenda desumana”, declarou Carpenter.

A edição divulgada pelo governo norte-americano sincroniza as imagens de detenções reais com a batida da faixa pop. Em determinado momento, o vídeo exibe imigrantes sendo algemados enquanto a letra da canção diz: “Vamos tentar algumas posições ousadas. Você já tentou essa aqui?”.

A escolha da faixa subverte o contexto original utilizado pela cantora em sua turnê “Short and Sweet”. Nos shows, a música é tema de uma brincadeira na qual Carpenter “prende” alguém da plateia — frequentemente celebridades — com algemas de plumas rosa por ser “sexy demais”.

Histórico de uso não autorizado

O episódio com Sabrina Carpenter não é um caso isolado. O governo Trump tem recorrido frequentemente a músicas de artistas do universo pop em suas campanhas, gerando reações negativas das autoras.

Em novembro, Olivia Rodrigo protestou contra o uso da faixa “all-american bitch” em uma publicação oficial, afirmando: “Nunca use minhas músicas para promover sua propaganda odiosa e racista”. No mês passado, a Casa Branca também utilizou a canção “The Fate of Ophelia”, de Taylor Swift, a despeito de o presidente já ter declarado publicamente que “odeia” a cantora.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Atuação do ICE

O ICE é a agência encarregada pelo presidente Donald Trump para a detenção de imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos. A conduta do órgão tem sido alvo de protestos e críticas, que apontam o uso excessivo de força, repressão violenta e até o aprisionamento indevido de cidadãos americanos durante as operações.

Leia também

Wagner Moura e 'O Agente Secreto' saem do Gotham Awards sem trófeus
Lula liga para Trump para falar de tarifas e crime organizado
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >