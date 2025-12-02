Lula liga para Trump para falar de tarifas e crime organizado

Em chamada de 40 minutos, petista pediu nova redução de taxas sobre produtos brasileiros e discutiu ‘iniciativas conjuntas’ entre os dois países no combate a facções

Ricardo Stuckert/PR Trump se colocou a disposição para combater organizações criminosas



O Governo anunciou nesta terça-feira (2) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou para o presidente americano Donald Trump. Em chamada que durou 40 minutos, os líderes teriam discutido diversos assuntos, como economia e combate ao crime organizado, segundo o Planalto. Também informou que o petista indicou que a decisão de retirada das tarifas de 40% a alguns produtos brasileiros foi positiva, mas que outros produtos tarifados precisam ser negociados.

Lula também teria reforçado a Trump a urgência em cooperação em ações contra o crime organizado, que teria sido bem aceito pelo americano, que se colocou a “disposição em trabalhar junto com o Brasil e que dará todo o apoio a iniciativas conjuntas entre os dois países para enfrentar essas organizações criminosas”, diz o comunicado. Trump vem fazendo ataques recorrentes a embarcações no caribe com a justificativa de que estariam levando drogas para os Estados Unidos.