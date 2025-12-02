Jovem Pan > Notícias > Mundo > Lula liga para Trump para falar de tarifas e crime organizado

Lula liga para Trump para falar de tarifas e crime organizado

Em chamada de 40 minutos, petista pediu nova redução de taxas sobre produtos brasileiros e discutiu ‘iniciativas conjuntas’ entre os dois países no combate a facções

  • Por Fernando Keller
  • 02/12/2025 14h12 - Atualizado em 02/12/2025 14h48
  • BlueSky
Ricardo Stuckert/PR Lula e Trump Trump se colocou a disposição para combater organizações criminosas

O Governo anunciou nesta terça-feira (2) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou para o presidente americano Donald Trump. Em chamada que durou 40 minutos, os líderes teriam discutido diversos assuntos, como economia e combate ao crime organizado, segundo o Planalto. Também informou que o petista indicou que a decisão de retirada das tarifas de 40% a alguns produtos brasileiros foi positiva, mas que outros produtos tarifados precisam ser negociados.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Lula também teria reforçado a Trump a urgência em cooperação em ações contra o crime organizado, que teria sido bem aceito pelo americano, que se colocou a “disposição em trabalhar junto com o Brasil e que dará todo o apoio a iniciativas conjuntas entre os dois países para enfrentar essas organizações criminosas”, diz o comunicado. Trump vem fazendo ataques recorrentes a embarcações no caribe com a justificativa de que estariam levando drogas para os Estados Unidos.

Leia também

Relator do processo de Zambelli na CCJ vota contra cassação do mandato
Tarcísio diz que PEC da Segurança Pública 'fere de morte' autonomia dos estados
Braga retira de projeto das bets prazo maior para aprovação de lucros e dividendos
  • BlueSky
  • Tags:

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >