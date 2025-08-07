Saiba quais são os sete países que mais produzem plástico no mundo

Com 34% da produção destas quatro resinas, a China é, de longe, o primeiro produtor, seguida de Estados Unidos (13%) e Arábia Saudita

Julita/Pixabay Apenas 18 empresas produziram mais da metade dos polímeros plásticos do mundo em 2021



Sete países, liderados por China, Estados Unidos e Arábia Saudita, produziram dois terços dos quatro tipos de plásticos mais comuns no mundo em 2024, segundo a empresa britânica de consultoria ambiental Eunomia e o grupo de pesquisas Zero Carbon Analytics. Com 34% da produção destas quatro resinas, a China é, de longe, o primeiro produtor, seguida de Estados Unidos (13%) e Arábia Saudita. Logo atrás seguem Coreia do Sul (5%), Índia e Japão. A Alemanha, o único país europeu entre os dez primeiros produtores, se situa com 2% da produção destes quatro plásticos no ano passado.

O estudo, divulgado durante negociações em Genebra entre 184 países que tentam redigir o primeiro tratado mundial para pôr fim à contaminação por plásticos, se concentra na produção de quatro tipos de polímeros virgens: o Polietileno (PE), o Polipropileno (PP), o Polietileno tereftalato (PET), utilizado em garrafas d’água, e o Poliestireno (PS). Segundo outro estudo, um pouco mais antigo, realizado pelo Wood Mackenzie, provedor de dados energéticos, a produção de plásticos também está concentrada em um pequeno número de grandes empresas, algumas delas estatais.

Apenas 18 empresas produziram mais da metade dos polímeros plásticos do mundo em 2021. Segundo esta mesma fonte, o primeiro produtor mundial do é o grupo estatal chinês Sinopec (China Petroleum and Chemical Corporation), que por si só fabrica 5,4% do plástico produzido no planeta. É seguida da petroleira americana ExxonMobil (5%), da química americana LyondellBasell (4,5%), do grupo petroleiro estatal saudita Saudi Aramco (4,3%) e da também chinesa PetroChina (4,2%). Neste ranking, os primeiros europeus são o grupo britânico Ineos (2,8%) na sétima posição, o austríaco Borealis (2,3%) na décima e o francês TotalEnergies (2%), na décima primeira.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Paula