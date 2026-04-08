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Secretário de Guerra dos EUA diz que país teve ‘vitória militar decisiva’ sobre Irã

Hegseth também disse que o Irã terá que entregar seu estoque de urânio altamente enriquecido ou os Estados Unidos o ‘tomarão’

  • Por Jovem Pan*
  • 08/04/2026 10h43
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EFE/EPA/JIM LO SCALZO Pete Hegseth Pete Hegseth

O secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, disse nesta quarta-feira (8) que os Estados Unidos tiveram uma vitória militar decisiva sobre o Irã e que o programa de mísseis de Teerã foi funcionalmente destruído.

Hegseth e o general Dan Caine, presidente do Estado-Maior Conjunto, falaram com os repórteres um dia depois de o presidente Donald Trump ter recuado da ameaça de um ataque total ao Irã na noite de terça-feira (7), duas horas antes do prazo que ele havia estabelecido para que Teerã abrisse o Estreito de Ormuz, que estava bloqueado.

Caine disse que os objetivos militares dos EUA no Irã foram alcançados, mas o cessar-fogo é uma pausa e as forças continuam prontas para retomar o combate.

Urânio enriquecido

O Irã terá que entregar seu estoque de urânio altamente enriquecido ou os Estados Unidos o “tomarão”, disse Hegseth, sem esclarecer como isso seria feito.

Hegseth afirmou que os Estados Unidos monitoram o estoque iraniano e sugeriu que outro bombardeio, semelhante ao realizado contra supostos locais nucleares em junho do ano passado, poderia ocorrer.

“Estamos de olho. Sabemos o que eles têm, e eles vão entregar, e nós o tomaremos. Se for preciso, faremos por todos os meios necessários”, disse Hegseth.

*com informações da AFP e da Reuters

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