Seguindo tradição, Trump deixa bilhete para Biden no Salão Oval

Melania Trump também deixou um recado para a futura primeira-dama Jill Biden, apesar de não tê-la convidado para um tour pela Casa Branca como de costume

EFE/EPA/AL DRAGO / POOL Antes de deixar a Casa Branca de helicóptero, Donald Trump deixou uma mensagem para Joe Biden



Donald Trump seguiu pelo menos uma tradição durante o último dia do seu mandato como presidente dos Estados Unidos. A Casa Branca afirmou à imprensa norte-americana que o republicano deixou um bilhete para Joe Biden no Salão Oval, apesar de não ter revelado o conteúdo da carta. O secretário de imprensa Judd Deere justificou a decisão citando a privacidade de comunicação entre presidentes. Melania Trump também teria deixado um recado para Jill Biden na Casa Branca.

Trump rompeu com diversas tradições da cerimônia de posse norte-americana. Ele não comparecerá ao evento nesta quarta-feira, 20, e já partiu para a Flórida pela manhã. Além disso, o republicano também não chamou o democrata para uma reunião depois que ele foi declarado vencedor das eleições presidenciais de novembro de 2020. Da mesma forma, Melania Trump não convidou Jill Biden para um tour pela Casa Branca, como é costume da esposa do presidente dos Estados Unidos fazer com a sua sucessora.