Segunda pessoa mais velha do mundo morre aos 116 anos na Polônia

Tekla Juniewicz, a segunda pessoa mais velha do mundo, morreu nesta sexta-feira, 19, aos 116 anos, informou seu neto à rede de televisão TVN24, na Polônia. Nascida em 1906 em Krupsko, um vilarejo na região de Lviv (atualmente pertencente a Ucrânia), ela tinha cinco netos, quatro bisnetos e quatro tataranetos. Sua filha mais nova, de 93 anos, ainda está viva. “Tekla Juniewicz era independente até os 103 anos. Gostava de filmes, programas de história, jogos de cartas, leitura, companhia de outras pessoas e viagens”, lembra em comunicado o município de Gliwice (sudoeste), onde Juniewicz viveu desde 1945, quando sua família fugiu para o sudoeste da Polônia. Juniewicz viu o país se tornar independente em 1918. Ela tinha 12 anos na época. Até o início da Segunda Guerra Mundial, viveu com seu marido em sua terra natal, anexada à Polônia no período entreguerras. Agora, segundo o Grupo de Pesquisa Gerontológica (GRG) das pessoas mais velhas do mundo, a segunda pessoa mais velha do mundo é Maria Branyas Morera, uma latino-americana de 115 anos. A primeira posição fica com Lucille Randon, uma francesa de 118 anos.

*Com informações da AFP