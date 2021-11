Senado do Chile rejeita abertura de processo de impeachment contra Piñera

Eram necessários 29 votos a favor para a abertura do processo; presidente chileno é acusado de irregularidades na compra de uma empresa de mineração

José Cruz/Agência Brasil Sebastián Piñera se livrou de processo de impeachment



O Senado do Chile rejeitou nesta terça-feira, 16, a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Sebastián Piñera. Até o momento, 14 dos 43 senadores votaram contra. Eram necessários 29 votos a favor para a abertura do processo. O impeachment havia sido aprovado na Câmara dos Deputados na semana passada, com 78 votos favoráveis. A decisão do Senado foi tomada cinco dias antes das eleições presidenciais, nas quais Piñera não irá concorrer. O presidente chileno é acusado de irregularidades na compra e venda de uma empresa de mineração em 2010, nas Ilhas Virgens, um paraíso fiscal, revelada pela investigação jornalística apelidada de Pandora Papers. Em coletiva de imprensa na semana passada, Piñera afirmou que a acusação não tem nenhum fundamento, “nem nos fatos, nem no direito”.

*Com informações da Reuters