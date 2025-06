Senado dos EUA aprova abertura do projeto orçamentário de corte de gastos de Trump

Se aprovado, proposta pode privar o acesso gratuito à saúde de milhões de americanos, além de adicionar mais de US$ 3 trilhões à dívida do país

EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL Em uma publicação em seu perfil na Truth, o republicano chamou o ato de "grande vitória"



Por 51 votos a favor e 49 contra, o senado norte-americano aprovou a abertura da discussão do projeto de lei apelidado pelo presidente Donald Trump de “big beautiful bill”, que visa cortes de impostos e aumento de gastos no país. Em uma publicação em seu perfil na Truth, o republicano chamou o ato de “grande vitória”. “Vamos fazer nossa economia crescer, reduzir gastos, proteger nossa fronteira”, escreveu. Se aprovado, o projeto pode privar o acesso gratuito à saúde de milhões de americanos, além de adicionar mais de US$ 3 trilhões à dívida do país. Dois membros do partido de Trump se opuseram à abertura, se juntando a todos os democratas.

Os republicanos, de olho nas eleições de meio de mandato de 2026, estão divididos sobre o pacote; o Medicaid é um desses pontos de inflexão, já que deixaria cerca de 8,6 milhões de pessoas sem assistência médica. O plano de corte de gastos também reverteria muitos dos incentivos fiscais para energia renovável implementados pelo antecessor de Trump, Joe Biden. Trump tem pressionado para que o projeto de lei seja aprovado até 4 de julho, feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos. Os democratas, que se opõem à legislação e à agenda do presidente, prometem bloquear o debate.

Publicado Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo