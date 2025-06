Trump diz que ‘não tolerará’ continuação de julgamento por corrupção contra Netanyahu

Republicado disse que Estados Unidos gastam bilhões por ano para proteger e apoiar Israel

O presidente Donald Trump declarou neste sábado (28) que os Estados Unidos “não tolerarão” que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, continue sendo processado por acusações de corrupção. “Os Estados Unidos gastam bilhões de dólares por ano, muito mais do que qualquer outra nação, para proteger e apoiar Israel. Não vamos tolerar isso”, declarou Trump em sua plataforma Truth Social. Netanyahu “está agora no processo de negociar um acordo com o Hamas, que incluirá trazer os reféns de volta. Como é possível que o primeiro-ministro de Israel seja forçado a ficar em um tribunal o dia todo?”, questionou. Na sexta-feira, um tribunal israelense rejeitou o pedido de Netanyahu para suspender suas audiências no julgamento por corrupção por duas semanas. Sua defesa havia solicitado o adiamento das audiências antes de retomar o processo na próxima semana, mencionando os “desenvolvimentos na região e no mundo”, após a guerra com o Irã e no contexto do conflito aberto em Gaza. Também havia apresentado um pedido de cancelamento das duas próximas sessões judiciais.

No dia 25 de junho, o republicano disse que o julgamento por corrupção contra seu aliado Benjamin Netanyahu deveria ser “cancelado imediatamente”, e pediu que “o primeiro-ministro em tempos de grande guerra” de Israel seja absolvido após o conflito com o Irã. O processo judicial contra Netanyahu começou em maio de 2020 sob diversas acusações de irregularidades foi postergado diversas vezes, com Netanyahu solicitando adiamentos devido aos conflitos na Faixa de Gaza e no Líbano. “Essa CAÇA ÀS BRUXAS para um homem que se doou tanto é impensável para mim”, publicou Trump na plataforma Truth Social. “O julgamento de Netanyahu deve ser CANCELADO IMEDIATAMENTE, ou se deve conceder um indulto a um grande herói”, acrescentou.

Em um primeiro caso, Netanyahu e sua esposa Sara são acusados de aceitar de multimilionários mais de 260 mil dólares em artigos de luxo, como charutos, joias e champanhe, em troca de favores políticos. Outros dois casos alegam que o primeiro-ministro tentou negociar uma cobertura mais favorável em dois meios de comunicação israelenses. Netanyahu nega qualquer irregularidade. “Foram os Estados Unidos da América que salvaram Israel, e agora serão os Estados Unidos da América que salvarão Bibi Netanyahu”, declarou Trump.

