Senador colombiano baleado em comício está em estado ‘extremamente crítico’

O senador e pré-candidato à presidência da Colômbia Miguel Uribe Turbay está em estado “extremamente crítico” devido a um edema cerebral após a segunda cirurgia a que foi submetido nesta segunda-feira, informou a Fundação Santa Fé de Bogotá, onde ele está internado devido ao atentado a tiros que sofreu em um comício no último dia 7. O político, de 39 anos, “saiu da cirurgia, e seu estado é extremamente crítico, caracterizado por edema cerebral persistente e hemorragia intracerebral de difícil controle”, informou o hospital no terceiro boletim divulgado hoje sobre o estado de saúde do político. Uribe Turbay, que no atentado levou dois tiros na cabeça e um na perna esquerda, foi submetido de manhã a uma cirurgia neurocirúrgica de emergência após ser detectado um “sangramento intracerebral agudo”, segundo os médicos. “Por isso, o estado do paciente é de extrema gravidade”, diz o comunicado.

No primeiro boletim médico do dia, o Santa Fe informou que o senador havia sido submetido na madrugada a “uma intervenção cirúrgica complementar ao procedimento inicial” de 7 de junho, dia do atentado. Após essa cirurgia, ele apresentava tendência à estabilização e estava em condição clínica “crítica, com prognóstico neurológico reservado”, mas horas depois foi necessário realizar uma nova operação devido ao sangramento cerebral. Uribe Turbay, do partido de direita Centro Democrático, foi baleado há nove dias quando discursava para dezenas de apoiadores em um parque no bairro de Modelia, em Bogotá, como parte de sua campanha para as eleições presidenciais de 2026.

Três pessoas foram presas pelo atentado, entre elas o atirador, um menor de 15 anos que tinha em sua posse uma pistola usada no ataque. Os outros dois detidos, que aparentemente participaram da preparação do atentado, são Carlos Eduardo Mora González, detido três dias depois em Bogotá, e uma mulher chamada Katerine Andrea Martínez, presa no fim de semana em Florencia, capital do departamento de Caquetá, no sul do país.

